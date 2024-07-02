Tunus-Libya Sınır Kapısı Ras Cedir Yeniden Açıldı

ÇEKİM TARİHİ: 1 Temmuz 2024

1. Libya İçişleri Bakanı Emad al-Tarabelsi ve diğer yetkililerin çeşitli görüntüleri

2. Yeniden açılış töreninden çeşitli görüntüler

3. Ras Cedir sınır kapısından çeşitli görüntüler

Tunus-Libya sınırındaki Ras Cedir sınır kapısı, üç aydan uzun süre kapalı kaldıktan sonra Pazartesi günü yeniden açıldı.

Tunus İçişleri Bakanı Halid en-Nuri ve Libya İçişleri Bakanı Emad al-Tarabelsi, Ras Cedir sınır kapısının yolculara yeniden açılmasına nezaret etti.

Libya İçişleri Bakanı yeniden açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkesinin, iki ülke arasındaki sınır kapısından yolcu geçişini sürdürmek için tüm zorlukların üstesinden gelme azmini vurguladı.

Tunuslu bakan ise sınır kapısının yeniden açılmasının iki taraf arasındaki ortak çıkarlara hizmet edeceğine işaret ederek, yolcu geçişini kolaylaştırmak için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Libya İçişleri Bakanlığı, bir "suç grubu" tarafından düzenlenen bir saldırının ardından 19 Mart 2024 tarihinde Tunus ile aralarındaki Ras Cedir sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

Tunus'un başkenti Tunus'un yaklaşık 600 kilometre güneydoğusunda ve Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 170 kilometre batısında yer alan Ras Cedir, iki ülke arasındaki en önemli sınır kapılarından biri olarak kabul ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Trablus'tan bildiriyor.(XHTV)