Tunus, Libya'daki Gerginlik İçin Diyalog Çağrısı Yaptı

Tunus, Libya'daki Gerginlik İçin Diyalog Çağrısı Yaptı
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Tunus, Libya'daki artan gerginliğin derhal sona erdirilmesi ve diyalog yoluyla siyasi çözüme ulaşılması çağrısında bulundu. Tunus, Birleşmiş Milletler himayesinde bir diyalog masasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Tunus, Libya'da tırmanan gerginliğin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, siyasi çözüme ulaşmak ve şiddeti durdurmak amacıyla Birleşmiş Milletler himayesinde diyalog masası kurulmasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan ve halkın güvenliğini tehdit eden "tehlikeli güvenlik gelişmelerinden derin endişe duyulduğu" belirtildi.

Açıklamada, Libya'da anlaşmazlıkların çözümünde tek yol olarak diyalogun benimsenmesi, silah kullanımının bırakılması ve şiddetin reddedilmesi gerektiği aktarıldı.

Libya'daki tüm tarafların fikir birliği içinde ulusal çıkarları ön planda tutmasının önemine değinilen açıklamada, BM çatısı altında kapsamlı bir sürece katılım sağlanması gerektiği kaydedildi.

Tunus'un Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde siyasi çözüme ulaşmak amacıyla yapılacak diyaloğa ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
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