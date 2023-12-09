Tunus, İtalya'ya kaçak göçmen geçişini engelledi

Tunus, son 11 ay içerisinde ülke kıyılarından İtalya'ya gizlice girmeye çalışan 69.000'den fazla kaçak göçmeni engelledi. Tunuslu yetkililerin aldığı tedbirlere rağmen kaçak geçiş girişimleri devam ediyor.

TUNUS, 9 Aralık (Xinhua) -- Tunus, son 11 ay içerisinde ülke kıyılarından İtalya'ya gizlice girmeye çalışan 69.000'den fazla kaçak göçmeni engellendi.

Tunus'un özel radyo istasyonu Şems FM Cuma günkü haberinde, Tunus Ulusal Muhafızları sözcüsü Houcemeddine Jbabli'nin "Yüzde 55'i farklı Afrika ülkelerinden olan bu yasadışı göçmenlerin 55.200'ü, batan teknelerden kurtarıldı" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Bu kaçak geçiş girişimlerinin çoğu, Tunus'un güneydoğusundaki Safakes vilayeti kıyılarında engellendi.

Safakes sahili, sadece 80 km uzaklıkta bulunan İtalyan adası Lampedusa'ya giden yasadışı göçmenler için önemli bir çıkış noktası.

Tunuslu yetkililerin sorunla mücadele kapsamında aldığı sıkı tedbirlere rağmen İtalya'ya giden kaçak göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.