Tunus İstinaf Mahkemesi, tutuksuz yargılanma talebine ilişkin kararını 13 Temmuz'da verecek

Tunus İstinaf Mahkemesi, 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' iddiasıyla yargılanan 'siyasi tutukluların' tutuksuz yargılanma talebine ilişkin nihai kararını 13 Temmuz'da verecek. Ülkede 11 Şubat'ta başlayan gözaltıların ardından tutuklu yargılanmalarına karar verilen 'siyasi tutukluların' mahkeme süreci bugün düzenlen duruşma ile devam etti.

Tunus İstinaf Mahkemesi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla yargılanan "siyasi tutukluların" tutuksuz yargılanma talebine ilişkin nihai kararını 13 Temmuz'da verecek.

Ülkede 11 Şubat'ta başlayan gözaltıların ardından tutuklu yargılanmalarına karar verilen "siyasi tutukluların" mahkeme süreci bugün düzenlen duruşma ile devam etti.

Söz konusu "siyasi tutukluların" avukatlarından Samir Dilo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Tunus İstinaf Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu yargılanan müvekkillerimizin tutuksuz yargılanma talepleri değerlendirildi. Mahkeme, nihai kararı vermek üzere bir sonraki duruşmayı önümüzdeki perşembe (13 Temmuz) gününe erteledi."

Dilo, aynı duruşmada sorgu hakiminin Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi Şeyma İssa hakkında 23 Haziran'da verilen "tutuksuz yargılanma" kararına da itiraz ettiğini aktardı.

Tunus'ta 24 Şubat'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklu yargılanan İssa, "komplo" soruşturması kapsamında hakkında tahliye kararı verilen ilk kişi olmuştu.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.