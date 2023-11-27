Tunus: İsrail'in 'güç ve kibir' politikası Filistinlilerin azmi karşısında başarısız oldu

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail'in uyguladığı "güç ve kibir" politikasının Filistinlilerin azmi karşısında başarısızlığa uğradığını belirtti.

Ammar, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik (AİB) 8. Bölgesel Forumu'nda konuştu.

Konuşmasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına değinen Ammar, "Dünya kamuoyu bugünden sonra, çatışmanın asıl kaynağı ve özünün işgal olduğunu görmezden gelemez. İsrail'in uyguladığı güç ve kibir politikası, Filistinlilerin azmi karşısında başarısızlığa uğradı. Bu halk sadece 50 günde 15 bin şehit vererek bu topraklar için mücadele verdi." ifadelerini kullandı.

"Katil ile kurbanı aynı kefeye koyan, işgalci rejimin masum ve savunmasız sivilleri öldürme ve işkence etmeye devam etmesine yol açan tutumdan" vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Ammar, "Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine yardımcı olmak, Akdeniz Birliği'nin hedefleri arasında yer alması gereken temel şartlarından biridir." dedi.

Tunus Dışişleri Bakanı, ülkesinin Filistin halkının haklı davasına verdiği desteğe devam edeceğini vurguladı.