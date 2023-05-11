Tunus, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını kınadı

Tunus, İsrail'in aralarında kadın, yaşlı ve çocukların da yer aldığı sivillerin hedef alındığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Tunus, İsrail'in aralarında kadın, yaşlı ve çocukların da yer aldığı sivillerin hedef alındığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus yönetimi, işgalci güçlerin sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik tüm uluslararası yasaları ve normları hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

"Kardeş ülke Filistin halkının yaşam hakkını tehdit eden vahşi saldırıların" durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

" Tunus, kardeş ülke Filistin halkının meşru haklarını savunmak için tam dayanışma içerisinde olmaya devam ediyor. Tunus, Filistinlilerin kendi topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar, Filistin halkının mücadelesine destek olmaya devam edecektir."

İsrail saldırılarında siviller hayatını kaybetti

İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in geçen salı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları çarşamba günü yeniden vurmuştu.