Tunus: İran ile Suudi Arabistan'ın Diplomatik İlişkileri Yeniden Başlatma Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz

TUNUS, 12 Mart (Xinhua) -- Tunus Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve İran'ın diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakanlıktan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Tunus, atılan bu adımın bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, gerginliğin ortadan kaldırılmasına ve bölge ülkeleri arasında yeni bir işbirliği aşamasının kurulmasına katkıda bulunmasını diliyor.

Bakanlık ayrıca Suudi-İran anlaşmasının kolaylaştırılmasında Çin'in oynadığı rolden de övgüyle bahsetti.

Suudi Arabistan ve İran, Çin'in arabuluculuğunda Beijing'de yapılan görüşmelerin ardından iki ay içinde diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme ve büyükelçilik ile misyonlarını yeniden açma konusunda anlaşmıştı. İki ülke ayrıca büyükelçi değişimini düzenlemek ve ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını araştırmak üzere dışişleri bakanları arasında görüşmeler yapmayı da kabul etmişti.