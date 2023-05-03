Tunus ile Libya, ekonomi, yatırım, enerji ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve İletişim Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile iki ülke arasındaki ekonomi, yatırım olanakları, enerji ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve İletişim Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile iki ülke arasındaki ekonomi, yatırım olanakları, enerji ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanı Menguş ile İletişim Bakanı Şehubi liderliğindeki Libya heyetinin Tunus ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanı Said'in Libya heyetini Kartaca Sarayı'nda kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Tunus ile Libya arasındaki kardeşlik ilişkileri ve işbirliğini bozmayı amaçlayan ve uydurma sorunlarla iki ülkenin arasını açmaya çalışan tüm zorlukların üstesinden gelerek bu görüşmenin gerçekleştirildiği" kaydedildi.

İki kardeş ülke arasındaki entegrasyon ve iletişimin önemine işaret edilen açıklamada, "Samimi ve kararlı bir irade ile ortak geleceğe yönelik her türlü düzeyde yapılacak istişare ve toplantıların güçlendirilmesi ve ikili anlaşmaların uygulanmasının önemine" vurgu yapıldı.

Sudan'da yaşanan son gelişmelerin de görüşüldüğüne değinilen açıklamada, ateşkese yönelik çalışmaların ele alındığı aktarıldı.

16 Kasım'da Libya ile Tunus arasında, sınırda ortak bir serbest ticaret bölgesinin kurulmasının da yer aldığı ekonomik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.