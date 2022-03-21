Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor - Haberler

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Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus ile Cezayir yükseköğretimde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor

Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Munsif Bukesir, Cezayir ile yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Munsif Bukesir, Cezayir ile yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkent Tunus'ta bugün başlayan ve iki gün sürecek Cezayir-Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Sempozyumu kapsamında Bukesir ve Bin Zeyan ortak basın toplantısı düzenledi.

Sempozyumun iki ülke arasındaki yükseköğretim ve bilimsel araştırma kurumları arasında öğrenci değişimi ve ortak çalışma gruplarının oluşturulmasını amaçladığını belirten Bukesir, şöyle devam etti:

"Kardeş ülke Cezayir ile yükseköğretim, bilimsel araştırma alanlarında iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu bağlamda iki ülke arasında ortak bir çalışma komitesinin oluşturulması için gayret gösteriyoruz."

Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Bin Zeyan da "Eğitim alanında iş birliğini teşvik etmek için yeni standartlar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an var olan mekanizmaları harekete geçirecek ortak gücümüze ivme kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus ve Cezayir, Ekim 2018'de başkent Tunus'ta yükseköğretim ve bilimsel araştırmalar alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamıştı.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Araştırma, Cezayir, Tunus, Güncel, Haberler

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