Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Said'i hedef alan tehditlerin ortaya çıkarıldığını" açıkladı (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Said'i hedef alan tehditlerin ortaya çıkarıldığını" açıkladı (1)

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
 - Güncelleme:

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e yönelik tehdit planlarının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e yönelik tehdit planlarının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Fadile el-Halfi, İçişleri Bakanlığı binasında konuya dair basın toplantısı düzenledi.

Halfi, detay vermeksizin Cumhurbaşkanı Said'e yönelik tehdit planlarının ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Planla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen Halfi, failin suç aletiyle yakalandığını soruşturmanın da devam ettiğini belirtti.

Güvenlik güçlerine saldıran kişi yakalandı

Öte yandan, başkent Tunus'ta güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus Ulusal Güvenlik Teşkilatı Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinde güvenlik güçlerine yönelik bıçaklı saldırıda bulunan terörist etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Tunus'taki İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Müdahale Genel Müdürlüğü tesisinde nöbet tutan güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunan şahsın bir görevliyi yaraladığı diğer görevlileri de bıçakla tehdit ederek olay yerinden kaçtığı aktarılan açıklamada, saldırganın sığındığı binaya düzenlenen operasyonla yakalandığı kaydedildi.

Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyor

Tunus İçişleri Bakanlığından Mart 2021'de yapılan yazılı açıklamada, zaman aralığı verilmeden 148 terör hücresinin ortaya çıkarıldığı duyurulmuştu.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılarak uygulanıyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title