Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Said'i hedef alan tehditlerin ortaya çıkarıldığını" açıkladı (1)

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e yönelik tehdit planlarının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Fadile el-Halfi, İçişleri Bakanlığı binasında konuya dair basın toplantısı düzenledi.

Halfi, detay vermeksizin Cumhurbaşkanı Said'e yönelik tehdit planlarının ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Planla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen Halfi, failin suç aletiyle yakalandığını soruşturmanın da devam ettiğini belirtti.

Güvenlik güçlerine saldıran kişi yakalandı

Öte yandan, başkent Tunus'ta güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus Ulusal Güvenlik Teşkilatı Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinde güvenlik güçlerine yönelik bıçaklı saldırıda bulunan terörist etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Tunus'taki İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Müdahale Genel Müdürlüğü tesisinde nöbet tutan güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıda bulunan şahsın bir görevliyi yaraladığı diğer görevlileri de bıçakla tehdit ederek olay yerinden kaçtığı aktarılan açıklamada, saldırganın sığındığı binaya düzenlenen operasyonla yakalandığı kaydedildi.

Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyor

Tunus İçişleri Bakanlığından Mart 2021'de yapılan yazılı açıklamada, zaman aralığı verilmeden 148 terör hücresinin ortaya çıkarıldığı duyurulmuştu.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılarak uygulanıyor.