Tunus İçişleri Bakanlığı: Cerbe Adası'ndaki saldırının faili 31 yaşında bir polis

Tunus'un Cerbe Adası'ndaki sinagog yakınında düzenlenen silahlı saldırının failinin 31 yaşındaki bir polis memuru olduğu açıklandı.

Tunus'un Cerbe Adası'ndaki sinagog yakınında düzenlenen silahlı saldırının failinin 31 yaşındaki bir polis memuru olduğu açıklandı.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, düzenlediği basın toplantısında, 9 Mayıs'ta Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu yakınında gerçekleştirilen ve 2'si sivil, 3'ü polis olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Saldırganın Ulusal Deniz Muhafız Birliklerinde görevli 31 yaşındaki bir polis memuru olduğunu belirten Faki, şunları kaydetti:

"Cerbe limanında yer alan Ulusal Deniz Muhafızlarına ait kontrol noktasına saldıran polis memuru Visam Hazeri, nöbet tutan polisi şehit ederek uzun namlulu silahını aldı. Kendi tabancası ve uzun namlulu silahla Garibe Sinagogu'na hareket eden saldırgan, sinagoga 200 metre kala kendisini durdurmak isteyen terörle mücadele ekipleriyle silahlı çatışmaya girdi. Silahlı çatışma sırasında saldırgan ile 2'si polis memuru 2'si ziyaretçi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti."

Saldırıda 5'i polis olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirten Faki,"Daha sonra yaralı polis memuru Muhammed Abdulmucib Atik'in de hayatını kaybetmesiyle şehit polis sayısı 3'e çıktı." dedi.

Faki, saldırıda hayatını kaybeden 2 ziyaretçinin ise ailelerinin talebi üzerine Fransa'ya gönderileceğini ifade etti.

Tunus Cumhuriyet Savcısının saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını aktaran Faki, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu yakınında 9 Mayıs akşamı düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 2 ziyaretçinin kuzen oldukları, birinin Fransa diğerinin ise İsrail vatandaşı olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Saldırganın ise polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklanmıştı.

Cerbe Adası'ndaki sinagoga 2002'de de saldırı düzenlenmişti

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanı sıra 366 cami ve mescit bulunuyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "El-Garibe Adası" olarak da biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor. 160 bin nüfuslu adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken, 1200 civarında Tunuslu Yahudi yaşıyor.

Garibe Sinagogu'na 11 Nisan 2002'de likit gaz yüklü kamyonla düzenlenen terör saldırısında çoğu Alman turist olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti.