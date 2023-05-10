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Tunus İçişleri Bakanlığı : Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu'na yönelik silahlı saldırıda biri polis memuru olmak üzere 3 kişi öldü, 9 kişi...

Tunus İçişleri Bakanlığı : Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu'na yönelik silahlı saldırıda biri polis memuru olmak üzere 3 kişi öldü, 9 kişi...

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Tunus İçişleri Bakanlığı : Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu'na yönelik silahlı saldırıda biri polis memuru olmak üzere 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Tunus İçişleri Bakanlığı : Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu'na yönelik silahlı saldırıda biri polis memuru olmak üzere 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

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