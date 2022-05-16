Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama - Haberler

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Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'inin evinde gaz sızıntısından dolayı patlama yaşandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'inin evinde gaz sızıntısından dolayı patlama yaşandığı bildirildi.

Tunus yerel medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Şerafeddin'in evinde gaz sızıntısından dolayı yaşanan patlamada, Bakan'ın yara almadan kurtulduğu, eşinin ise yaralandığı kaydedildi.

Bakan Şerafeddin'in evinde küçük çaplı bir hasar oluştuğu belirtilen haberde, Bakan eşinin ise başkent Tunus'ta yer alan Ben Arus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Süleyman Soylu, Patlama, Tunus, Güncel, Haberler

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