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Tunus, Gazze'den gelen Filistinli yaralıları kabul etti

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Tunus, Gazze Şeridi'nden tedavi için gelen ilk gruptaki 20 Filistinli yaralıyı kabul etti. Yaralılar Tunus'taki hastanelere nakledilecek.

TUNUS, 4 Aralık (Xinhua) -- Tunus, Gazze Şeridi'nden tedavi için gelen ilk gruptaki 20 Filistinli yaralıyı Pazar günü kabul etti.

Tunus Ulusal Hekimler Konseyi Başkanı Ridha Dhaoui, Mosaique FM'e yaptığı açıklamada, Filistinli yaralıların 21 aile üyesiyle birlikte Tunus askeri uçağına bindiğini ve Pazar akşamı Tunus kentindeki uluslararası havalimanına ulaştıklarını belirtti.

Dhaoui, yaşları 1 ile 21 arasında değişen Filistinli yaralıların tedavi edilmek üzere Tunus'taki özel ve kamu hastanelerine nakledileceğini söyledi.

Yetkili, Filistinli yaralıların çoğunun kırıklar ve ciddi yanıklardan mustarip olduğunu sözlerine ekledi.

Dhaoui ayrıca, 150 Filistinli yaralıyı taşıyan bir başka uçağın 5 Aralık'ta Tunus'a ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Bu adım, Tunus'un devam eden İsrail saldırılarında yaralanan çok sayıda Filistinliyi tedavi etme çabalarının bir parçası. Gazze'de bulunan Hükümet Medya Ofisi'ne göre çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 15.200'den fazla kişi öldürüldü ve 40.000'i aşkın kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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