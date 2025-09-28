Tunus, Gazze Ablukasının Kaldırılması İçin Uluslararası Toplumu Çağırdı

Tunus, uluslararası toplumu, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması, açlığın sona erdirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında bir toplantıda konuştu.

Nıfti, Tunus'un, Filistin halkının, meşru ve devredilemez haklarını, özellikle de kendi kaderini tayin ve başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkını geri kazanmak için verdiği mücadeleyi desteklediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumu, "Gazze Şeridi ve tüm Filistin toprakları üzerindeki ablukayı kaldırma, kıtlığa son verme ve insani yardımların etkili bir şekilde ulaştırılmasını sağlama sorumluluğunu üstlenmeye" çağırdı.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin halkının maruz kaldığı korkunç insani trajediye, soykırım ve açlığa son verememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Nıfti, İsrail'in Gazze kentini işgal etme ve Filistinlileri zorla topraklarından sürme niyetini de kınadı.

Filistin Devleti'ni tanıma dalgasını öven Nıfti, "Filistin uluslararası hukuka göre bir devlettir. Tanıma dalgası bu hakkı tesis etmez sadece destekler." ifadesini kullandı.