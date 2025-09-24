Tunus Gazeteciler Sendikası, Küresel Sumud Filosuna Yönelik İHA Saldırısını Kınadı

Tunus Gazeteciler Sendikası, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'ın arama-kurtarma bölgesinde (SAR) insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosunun Siyonist işgalcilerin İHA'ları tarafından gaz ve ses bombalarıyla hedef alınmasını kınıyoruz. Bu, gazeteciler ve diğer katılımcıları korkutmaya, meslektaşlarımızın Gazze ablukasını kırma ve işgalcilerin (İsrail'in) suçlarını ortaya çıkarma yönündeki insani ve gazetecilik görevlerini engellemeye yönelik umutsuz bir girişimdir." ifadelerine yer verildi.

Filonun ve ona eşlik eden gazetecilerin hedef alınmasının, "uluslararası insancıl hukukun ve gazetecilerin korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık bir ihlali" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin geçtiğimiz temmuz ayında aldığı, devletlere "gazetecileri hedef almaktan ya da onların medya faaliyetleri nedeniyle intikam almaktan kaçınma" çağrısı yapan kararı hatırlatıldı.

Sendika, "Siyonist oluşumu gazetecilerin güvenliğini tehdit eden her türlü durumdan tamamen sorumlu" tutarak, uluslararası toplumu, BM'yi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nu ve insan hakları örgütlerini "filoya katılanların korunması için acil müdahalede bulunmaya" çağırdı.

Küresel Sumud Filosu'na yerel saatle 02.00 sularında Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmiş, ufak çaplı hasar meydana gelen teknelerin "kararlılıkla" yoluna devam edeceği bildirilmişti.

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan tekneler ile yolculuğuna başlamıştı

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye drone saldırısı düzenlenmişti.

Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist, teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.