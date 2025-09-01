Tunus Gazeteciler Sendikası, Filistinli Gazetecilere Destek İçin Küresel Medya Kampanyasına Katıldı

Tunus Gazeteciler Sendikası, Filistinli gazetecilerin İsrail tarafından hedef alınmasına karşı uluslararası kamuoyu oluşturmayı amaçlayan küresel medya kampanyasına katıldığını bildirdi.

Sendika, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinli gazetecilere yönelik işlenen cinayetlerin artışı karşısında büyük bir acı ve öfke duyuyoruz. Mesleki ve insani sorumluluk gereği bu kampanyaya katılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan kampanya ile Filistinli gazetecilerin öldürülmesine son verilmesi ve Gazze'ye gazetecilerin erişiminin sağlanmasının amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazze'de yaşananlar, sadece Filistin halkına, meşru ve cesurca direnişlerine yönelik acımasız Siyonist saldırılar değil, aynı zamanda özgür gazeteciliğe ve bilgiye erişim hakkına yönelik sistematik bir saldırıdır." denildi.

Filistinli gazetecilerin basın mensubu olduğunu gösteren ekipman ve kıyafetlerine rağmen İsrail tarafından hedef alındığı vurgulanan açıklamada, bunun "insan hakları hukukuna göre savaş suçu" olduğu hatırlatıldı.

RSF'den Medya seferberliği çağrısı

RSF, İsrail ordusunun Gazze'de hedefi haline gelen Filistinli gazeteciler için bugün "büyük çapta medya seferberliği" çağrısında bulundu.

RSF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, seferberliğe yaklaşık 50 ülkeden 150'den fazla medya kuruluşunun katılacağı belirtildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 247 gazetecinin öldüğünü duyurdu.