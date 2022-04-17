Tunus, Gabes kıyılarında batan akaryakıt gemisiyle ilgili soruşturma başlattı

Tunus Ticaret Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda yer alan Gabes kenti kıyılarında dün batan akaryakıt gemisi ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunus açıklarında yarı batık hale gelen ve aralarında Türklerin de olduğu 7 mürettebatın kurtarıldığı olaya dair Ticaret Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, batma olayının sebeplerini araştırmak ve Gine bayraklı "XELO" isimli 58 metre boyundaki tankerin türünü belirlemek için uluslararası deniz sözleşmelerine uygun soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturmanın Tunus devletini korumak ve inceleme sonuçlarına göre gerekli tüm yasal tedbirleri almak amacını taşıdığı kaydedildi.

Öte yandan Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da geminin batışı sonrası dost ülkelerle koordineli olarak Gabes kıyılarında meydana gelebilecek deniz kirliliğini önlemek için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gine bayraklı bir tankerin kötü hava koşulları nedeniyle Tunus açıklarında yarı batık hale geldiğini, gemide görev yapan 4 Türk dahil 7 denizcinin kurtarıldığını bildirmişti.