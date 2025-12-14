Haberler

Tunus Dışişleri Bakanı Nafti: "Filistin davası uluslararası adalet sistemindeki en derin yara"

Güncelleme:
Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Nafti, Riyad'da düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 11. Küresel Forumunda Filistin davasının uluslararası adalet sistemindeki büyük yarayı temsil ettiğini belirtti ve uluslararası toplumdan Filistin halkının bağımsızlık hakkını desteklemesini istedi.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Nafti, Filistin davasının "uluslararası adalet sistemindeki en derin yara" olduğunu belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Nafti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta 14-15 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) 11. Küresel Forumunun açılışında konuşma yaptı.

"Filistin davası uluslararası adalet sistemindeki en derin yara" diyen Nafti, "Filistin halkının bağımsız devletini kurma hakkını garanti altına alan net bir uluslararası duruş sergilenmesi" çağrısında bulundu.

Nafti forumdaki konuşmasında, "Forumun toplanması, hızlı küresel dönüşümler ışığında rolünün geliştirilmesi için olanak tanıyan çok önemli bir anı temsil ettiğini" belirterek, "İttifak'ın kültürlerarası diyaloğa yaklaşımının, uluslararası adalet sistemindeki en derin yarayı temsil eden Filistin meselesine değinilmeden eksik kalacağına" işaret etti.

Filistin halkının devredilemez haklarını, bunların başında da Kudüs'ü başkenti olarak kabul eden bağımsız devletlerinin tüm topraklarında kurulmasını garanti eden net bir uluslararası duruşun sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Nafti, ülkesinin ittifakın çalışmalarını destekleme ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması temelinde daha adil ve dengeli bir küresel sistem kurmak için çeşitli uluslararası ortaklarla işbirliği yapma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

"UNAOC: İnsanlık için diyaloğun 20 yılı - çok kutuplu dünyada karşılıklı saygı ve anlayışın yeni dönemine doğru" temasıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 11. Küresel Forumu salı günü de devam edecek.

Foruma siyasi ve dini liderler, uluslararası ve bölgesel kuruluşların temsilcileri, özel sektör, sivil toplum, akademi, gençlik, sanat, spor ve medya temsilcileri katılıyor.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
