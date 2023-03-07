Tunus Dışişleri Bakanı Ammar: 'Tunus'u ırkçılıkla suçlamak adaletsizlik olur'

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, ülkesinin ırkçılıkla itham edilmesinin adaletsizlik olduğunu söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Ammar, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Tunus'a yönelik "ırkçılık" iddialarını değerlendiren Ammar, ülkesinin, yasalarıyla egemen ve bağımsız bir ülke olduğunu, ikamet kanununa uyan yabancıların ve Tunus topraklarında yaşayan herkesin güvenliğinden sorumlu olduklarını belirtti.

Ülkesinin düzensiz göç ile etkin bir şekilde mücadele ettiğine vurgu yapan Ammar, "Afrikalı düzensiz göçmenlere yönelik ırkçılık suçlamalarını kabul etmiyoruz. Tunus'u ırkçılıkla suçlamak adaletsizlik olur. Bu tür suçlamalar ile Tunus'u hedef almak komik, çünkü Tunus Afrika kıtasıyla olan tarihi ve güçlü ilişkilerinden gurur duyan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta resmi belgeleri olmayan yabancıların sınır dışı edildiğine dikkati çeken Ammar, "Oturum izni olmayan düzensiz göçmenlere 3 ila 6 ay arası oturum uzatma izni veriyoruz. Gönüllü olarak ülkeyi terk etmek isteyen ve yasal evrakları olmayan düzensiz göçmelerin işlerini kolaylaştırmak için bu kararı aldık. Bu işlemleri, Tunus'taki Afrika ülkeleri misyon temsilcileri ile koordinasyon içerisinde yürütüyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçle "Tunus'un demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiğini" belirterek, bunun kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tunus otoritesince yapılan söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığını belirtmişti.

Tunus'un Afrika Birliği üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, özellikle üyeler dahil tüm ülkelerin uluslararası hukuk kapsamında göçmenlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yapılmıştı.

Said'in açıklamalarından sonra Tunus'ta Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerle dayanışma amacıyla "ırkçılık karşıtı" yürüyüş düzenlenmişti. Başkent Tunus'ta sivil toplum kuruluşları ile Gazeteciler Sendikası'nın çağrısıyla sendika önünde toplanan binlerce kişi Habib Burgiba Caddesi'ne yürümüştü.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen ve uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan düzensiz göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.