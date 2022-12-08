Tunus Cumhurbaşkanı, Uzun Dönemli Kalkınma Desteği İçin Çin'e Teşekkür Etti

TUNUS, 8 Aralık (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Çarşamba günü yaptığı açıklamasında Tunus ile Çin arasındaki işbirliğinden övgüyle bahsederek Tunus'un kalkınmasına yönelik uzun dönemli yardımları için Çin'e minnettarlığını ifade etti.

TUNUS, 8 Aralık (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Çarşamba günü yaptığı açıklamasında Tunus ile Çin arasındaki işbirliğinden övgüyle bahsederek Tunus'un kalkınmasına yönelik uzun dönemli yardımları için Çin'e minnettarlığını ifade etti.

Görev süresi dolan Çin'in Tunus Büyükelçisi Zhang Jianguo'yla görüşmesinde Said, Tunus-Çin dostluğunun uzun bir geçmişi olduğunu ve zaman içinde hep yeni kaldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin düzenlenmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni fırsatların ortaya çıkacağını söyledi.

Said, Tunus'un ikili dostluğun anlamını zenginleştirmek ve ikili ilişkilerin güncellenmesini desteklemek üzere Çin'le birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurgulayarak, ikili ilişkilerin ve iki halk arasındaki dostluğun gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Zhang'e teşekkür etti.

Zhang ise Çin ve Tunus'un karşılıklı temel çıkar ve endişelere ilişkin konularda her zaman birbirlerini anlayıp desteklediğini söyledi.

Büyükelçi, Çin'in ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Tunus'la el ele vermeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.