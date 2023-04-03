Tunus Cumhurbaşkanı, Suriye'ye büyükelçi atanması talimatı verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suriye'ye büyükelçi atanması yönünde talimat verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'ı Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in görüşme sırasında Suriye'ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti.

Suriye ile diplomatik ilişkiler 11 yıl önce kesilmişti

Tunus, Esed rejiminin ülkede Arap Baharı ile patlak veren halk ayaklanmalarını şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.

Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.