Tunus Cumhurbaşkanı Said, 'Venedik Komisyonu'na' şikayet edildi

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'i seçim sürecinde usulsüzlük ve ihlaller yaptığı iddiası ile Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu'na (Venedik Komisyonu) şikayet etti.

Feshedilen Tunus Parlamentosu'nda 16 milletvekiline sahip Özgür Anayasa Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said hakkında 25 Temmuz'da düzenlenecek Anayasa ve seçim yasalarının değişimini öngören referandum sürecini etkileyecek usulsüzlükler ve ihlaller yaptığı gerekçesi ile Venedik Komisyonu'na başvuruda bulundukları belirtildi.

Seçim sürecinin "vatandaşlık kavramını ortadan kaldırmayı" hedeflediği iddia edilen açıklamada, "Sonucu önceden bilinen seçimin tek kontrolörü olan Said, seçim sürecini şahsına bağlılık taahhüdüne dönüştürmeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aldığı kararların eleştirildiği açıklamada, "Mevcut iktidar halkın iradesini yok sayarak bireysel irade ile seçim sistemini ve yönetim şeklini değiştirme konusunda ısrarcı davranıyor. Seçilmiş ve atanmış devlet kurumlarının görüşü alınmadan yasal dayanağı olmayan kararnameler ile bu süreç işleniyor. Ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olan bu durum açık bir hukuk ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Konseyi'nin 18 üye devleti tarafından 1990 Mayıs ayında kurulan Venedik Komisyonu, anayasal konularda Avrupa Konseyi'nin danışma organı olarak görev yapıyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.