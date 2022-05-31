Tunus Cumhurbaşkanı Said, Venedik Komisyonu üyelerinin ülkeyi terk etmesini istedi - Haberler

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da yapılması planlanan Anayasa referandumunu eleştiren rapordan dolayı Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) üyelerine "ülkeden ayrılın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı resmi Facebook sitesinde yayınlanan videoda Said, "Venedik Komisyonunun yaptığı gibi, Tunus iç işlerine karışma imkanı yoktur. Bu komisyonda bulunanlar derhal ülkeyi terk etsin" ifadelerini kullandı.

"Tunus'un egemenliği pazarlık kabul etmez" diyen Said, bu komisyonun seçim heyetinin yeniden atanmasını istemeye ya da belirledikleri şekilde ve tarihte referandum yapılmasını talep haklarının olmadığını vurguladı.

Said şunları söyledi:

"Bu olanlar kabul edilemez. Ülkemiz diledikleri zaman girebilecekleri bir çiftlik ya da bağ bahçe değildir. Ayrıca, halkımızın tercihlerinin vasisi de değillerdir. Bunların dostluğuna ya da yardımlarına ihtiyacımız yoktur. Gerekirse bu komisyondan ayrılırız"

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi, Cumhurbaşkanı Said'i seçim sürecinde usulsüzlük ve ihlaller yaptığı iddiası ile Venedik Komisyonu'na şikayet ettiğini duyurmuştu.

Söz konusu şikayetin ardından Venedik Komisyonu tarafından yayınlanan raporda, Said'in 22 Mayıs'ta seçmenleri yeni Anayasa referandumuna davetine ilişkin kararnamenin ne Anayasa ile ne de diğer Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle uyumlu olduğu kaydedilmişti.

Komisyon, daha önceden açık kuralların belirlenmediği ve yeni bir anayasa metninin de olmadığı bir durumda tutarlı bir Anayasa referandumu düzenlemeyi planlamanın realiteye aykırı olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Konseyi'nin 18 üye devleti tarafından 1990 Mayıs ayında kurulan Venedik Komisyonu adıyla bilinen Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, anayasal konularda Avrupa Konseyi'nin danışma organı olarak görev yapıyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.