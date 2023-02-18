Tunus Cumhurbaşkanı Said, tepkilere neden olan siyasilere yönelik gözaltıları savundu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ülkedeki ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan dolayı gerçekleştirildiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ülkedeki ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan dolayı gerçekleştirildiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede ülkede geçen hafta başlayan siyasilere yönelik gözaltıların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Gözaltına alınan zanlıların sorguları sırasında devletin güvenliğine karşı komplo kuranların ve ekonomik krizi körüklemek için yüksek meblağlı fonlar üzerinden yapılan spekülasyonların kaynağına ilişkin ilerleme katedildi." ifadelerine yer verildi.

Yargının bağımsızlık ilkesine bağlı olarak sorguların şeffaf yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, gözaltıların arkasındaki sebeplerin komplo, yolsuzluk ve yasa dışı bankacılık faaliyetleri olduğu savunuldu.

Siyasilere yönelik gözaltılara tepkiler

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, siyasilere ve gazetecilere yönelik gözaltıları Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle kınamıştı.

Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2021 darbesine karşı çıkanların sesini kısmak için iktidar tarafından başlatılan gözaltı kampanyasını kınıyoruz. Gözaltı kampanyası, iktidarın başarısızlıklarını perdelemeyi hedeflemektedir. Yurt içinde ve dışında devlete karşı komplo içerisinde oldukları gerekçesiyle yapılan gözaltılar Anayasa'ya aykırıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise Tunus'ta siyasiler ve sivil toplum temsilcilerine yönelik artan baskıdan dolayı endişe duyduğunu açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 15 Şubat'ta Tunus'taki gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Tunus halkının temel özgürlüklerini koruyabilecekleri bağımsız ve şeffaf bir yargı özlemine saygı duyuyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Bir haftada birçok siyasi ve bir gazeteci gözaltına alındı

Tunus'ta 13 Şubat'ta "devletin güvenliğine komplo" suçlamasıyla Nahda Hareketi eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş adamı Kemal Latif gözaltına alınmıştı.

Nahda Hareketinden bu sabah yapılan açıklamada da Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Son olarak 16 Şubat'ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Muhammed Halil Berumi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin eski ofis müdürü Fethi Kemmun'un gözaltına alındığını belirtmişti.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş, iki ay sonra da yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağlamıştı.

Said'in 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapıldı.

Genel seçimlerin ilk turunda seçmenlerin sadece yüzde 11,22'sinin sandığa gitmesi, muhalefetin Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetini tartışmaya açmasına neden oldu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.