Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Katar Emiri Şeyh Temim ikili ilişkileri görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ikili ilişkilerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ikili ilişkilerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, kardeş ülke Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme vesilesi ile Cumhurbaşkanı Said, Katar Dışişleri Bakan Yardımcısının Cumhurbaşkanı Said'e ilettiği Şeyh Temimi'nin ' Tunus'un yaşadığı tüm mali zorluklara karşı Tunus halkının yanında olmaya hazırdır' mesajı için teşekkürlerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan bir başka açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Katar Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Bin Abdulaziz Bin Salih el-Halife ile bir görüşme gerçekleştirdiği duyurulmuştu.