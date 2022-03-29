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Tunus Cumhurbaşkanı Said, iki valinin görevine son verdi

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said, iki valinin görevine son verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Susa ve Safaks valilerini görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Susa ve Safaks valilerini görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Susa Valisi Reca et-Tarabelsi ve Safaks Valisi Fevzi Murad'ın görevden alınmasını öngören kararnameleri imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada iki valinin görevine son verilme nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 20'21'de Meclisin çalışmalarını dondurarak başbakanı azlettiği olağanüstü kararlarının ardından birçok vali ve üst düzey yetkiliyi görevden almıştı.

Said'in olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Haberler

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