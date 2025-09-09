Tunus Cumhurbaşkanı Said, Filistinlilerin Göçüne Karşı Çıktı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlileri göçe zorlamasına yönelik girişimlerini reddettiğini yineledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Said, başkentteki Kartaca Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Said, "İsrail'in Filistinlileri göçe zorlanmasını" Tunus'un reddettiğine vurgu yaparak, Filistin topraklarının sahipsiz veya değersiz olmadığını ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı, "Özgürlüğe bağlı olan halklar, ne kadar büyük fedakarlıklarda bulunsalar da kazanacaklardır. Hatta, özgür halklar bugün yıpranmış uluslararası meşruiyetin yerini kesinlikle alacak yeni bir meşruiyet inşa etme sürecindedirler." ifadelerini kullandı.

İsrail karşıtı gösterilere işaret eden Said, "Siyonist soykırım suçlarını kınamak için dünyanın dört bir yanında düzenlenen gösteriler, özünde özgürlük ve kurtuluş olan, tüm insanlığın paylaştığı yeni bir meşruiyetin doğmasına yol açacak doğum sancılarıdır." şeklinde konuştu.

Said, Tunus halkının Filistinlilerin tüm Filistin topraklarını geri alma ve başkenti Kudüs olan tam egemen ve bağımsız devletlerini kurma hakkına yönelik desteğini yineledi.

İsrail'in soykırım ve aç bırakma gibi işlediği suçlarla "kurtuluş iradesini de kırmayı" hedeflediğini söyleyen Said, bunu başaramayacağını ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesinin Gazze'deki Filistinlilerin acılarını hafifletmek, ateşkes ve bölgeye yardımların girişini sağlamak için yapılan çalışmaları anlattı.

Suudi Arabistan'ın Tunus'ta güvenlik ve istikrarı destekleyen tutumuna değinerek, "Bugün Tunus'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret, bölgesel ve uluslararası istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayan yakın işbirliğinin derinleşmesini yansıtıyor." dedi.