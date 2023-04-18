Tunus Cumhurbaşkanı Said, Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad ile görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile bir araya. geldi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile bir araya. geldi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Mikdad'ı başkent Tunus'ta yer alan Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Said'in Tunus ile Suriye arasında tarihi ve kardeşliğe dayanan güçlü işbirliği bağlarının normal seyrinde sürdürülmesi mesajı verdiği aktarıldı.

Çeşitli konuların istişaresinin ve koordinasyon fırsatlarının görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Görüşmede, Tunus ile Suriye arasında medeniyet ve kültürel ortaklıkların yanı sıra ikili ilişkilerin ivme kazanması ve en yüksek seviyeye çıkartılması konusunda ortak iradenin varlığı teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tunus'a gelen Mikdad, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile de görüşmüştü.

Suriye ile diplomatik ilişkiler 11 yıl önce kesilmişti

Tunus, Esed rejiminin ülkede Arap Baharı ile patlak veren halk ayaklanmalarını şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.

Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti. 4 Nisan'da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in Suriye'ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu.