Tunus Cumhurbaşkanı Said'den depremlerde hayatını kaybedenler için taziye ve dayanışma mesajı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma ve taziye mesajı yayımladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma ve taziye mesajı yayımladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, depremler nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye ve Suriye vatandaşlarına taziyelerini sunduğunu ve her iki ülke halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Said, şu ifadeleri kullandı:

"Tunus, sabah saatlerinde meydana gelen ve büyük insani ve maddi kayba neden olan depremin ardından Suriye ve Türkiye'deki kardeşleriyle tam dayanışma içerisindedir. Yüce Allah'tan her iki halkı da korumasını niyaz ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Said, Türkiye ve Suriye'ye ulaştırılmak üzere acil yardım talimatı verdiğini, yardımların askeri uçaklarla ulaştırılacağını kaydetti.