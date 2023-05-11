Tunus Cumhurbaşkanı Said; 'Cerbe Adası'ndaki saldırı ülkenin turizmini hedef aldı'

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Cerbe Adası'ndaki silahlı saldırının hedefinin ülkenin turizmi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Said, 9 Mayıs'ta ülkenin güneydoğusunda yer alan Cerbe Adası'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin görüntülü bir açıklama yayımladı.

Tunus Ulusal Güvelik Konseyi toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunan Said, şunları kaydetti:

"Tunus halkına ve tüm dünyaya, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan bu suçlulara karşı güvenliğimizi sağladığımıza ve sağlayacağımıza dair güvence vermek istiyorum. Turizm sezonu öncesi Cerbe Adası'ndaki saldırının, ülkenin turizmini hedef aldığı apaçık ortadadır. Tunus'u hedef alan ve isyan tohumları ekmeye çalışan bu saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz."

Benzer terör saldırılarının Avrupa ve Amerika'da da gerçekleştiğini hatırlatan Said, "Bu caniler, 2002 yılında da benzer bir eylemle Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu'na saldırdı. Ancak dünkü olayda güvenlik güçlerimiz bu saldırıyı engellemeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu yakınında 9 Mayıs'ta akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ziyaretçi 2'si polis olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü polis 8 kişi ise yaralandı.

Güvenlik görevlisi olan saldırgan polis tarafından çatışma sonucu öldürülmüştü.

Cerbe Adası'ndaki sinagoga 2002'de de saldırı düzenlenmişti

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanı sıra 366 cami ve mescit bulunuyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "El-Garibe Adası" olarak da biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor. 160 bin nüfuslu adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken, 1200 civarında Tunuslu Yahudi yaşıyor.

Garibe Sinagogu'na 11 Nisan 2002'de düzenlenen likit gaz yüklü kamyonlu terör saldırısında çoğu Alman turist olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti.