Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Bahreyn Dışişleri Bakanı ile görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi temaslar kapsamında ülkeye gelen Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile iki ülke ilişkilerini ve Manama'da düzenlenecek Arap Birliği zirvesi hazırlıklarını görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında, Said ile Zeyyani arasında, başkent Tunus'ta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, görüşmede, Tunus'un Bahreyn ile ikili ilişkilerinin iki kardeş ülke seviyesinde olduğu, Tunus'un ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınması için çaba sarf ettiği belirtildi.

Bahreyn'in Tunus'taki yatırımlarında karşılaşabileceği zorlukların üstesinden gelmek için her zaman kardeş ülke Bahreyn'e destek vermeye hazır olduğunu belirten Said, görüşmede ikili ilişkilerin ele alınması için iyi bir fırsat yakaladıklarını söyledi.

Filistin'e ilişkin de açıklamada bulunan Said, "Tunus'un, Filistin halkının maruz kaldığı benzeri görülmemiş saldırganlığa karşı mücadelesini destekleyeceğini tekrar teyit ediyoruz. Filistin'in başkenti kutsal Kudüs olan tam bağımsız bir devlet kurma arzusunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, mayıs ayında Bahreyn'in ev sahipliği yapacağı 33. Arap Birliği Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkların da ele alındığı belirtilen açıklamada, Tunus'un ortak Arap eylemlerinin geliştirilmesine etkili bir şekilde katkı sunmak için Arap Birliği Zirvesi'ne büyük önem verdiği aktarıldı.

Son Arap Birliği zirvesi, 19 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenmişti