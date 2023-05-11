Tunus Cumhurbaşkanı, AB Temsilcileriyle ikili ilişkileri görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Birliğini (AB) temsilen ülkede resmi temaslarda bulunan Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Birliğini (AB) temsilen ülkede resmi temaslarda bulunan Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından yazılı ve görüntülü açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, AB ile tarihi ve derin ilişkilerini teyit etmek için fırsat bulduklarını belirten Cumhurbaşkanı Said, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde ortaklıkları güçlendirmeye yönelik yeni mekanizmaların oluşturulması için çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

AB'ye Tunus halkının iradesine ve Tunus'un egemenliğine saygı gösterme çağrısında bulunan Said, ülkesinin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal zorluklar, finansal işbirlikleri ve terörle mücadele olmak üzere birçok konunun görüşmede ele alındığını açıkladı.

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Lahbib ile Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.