Tunus, Çin ile Otomotiv Sektöründe İşbirliğini Güçlendiriyor

TUNUS, 9 Eylül (Xinhua) -- Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Fatma Sabit Şibub, otomotiv sektöründe Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Şibub pazartesi günü Tunus'un kuzeyindeki Ben Arus vilayetindeki Çinli otomotiv parçaları üretim tesisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, fabrikanın iki ülke arasındaki sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik atılan yeni bir adım olduğunu belirtti. Bakan, iki ülkenin eğitim, sağlık ve altyapı gibi çeşitli alanlarda sorunsuz işbirliği yürüttüğüne de dikkat çekti.

Otomobil parçaları üretim sektörünü Tunus'un kilit öneme sahip endüstrilerinden biri olarak niteleyen Şibub, sektörün yıllık üretim değerinin ülke gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 4'ünü temsil ettiğini kaydetti. Bakan, Çinli şirketlerden daha fazla yatırım beklediklerini dile getirdi.

Yeni açılan otomotiv parçaları fabrikası, Çin merkezli Changchun Jetty Otomobil Teknolojileri Limited Şirketi tarafından işletiliyor. Çinli ve Avrupalı otomobil üreticilerine hizmet vermeye odaklanacak fabrikanın, bu yıl sonuna kadar günlük 5.000 set otomobil kablo donanımı üretmesinin beklendiği bildirildi.

Jetty CEO'su Wang Chao, yeni fabrikanın yüksek otomasyonlu üretim hatları ve yalın üretim uygulamaları sayesinde yerel otomotiv parçaları üretim kapasitesini güçlendirip verimliliği artıracağını ifade etti.

Wang, tesisin daha fazla istihdam fırsatı yaratacağını ve yerel halka eğitim imkanı sağlayacağını da sözlerine ekledi.