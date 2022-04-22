Tunus Çevre Bakanlığı: Batan akaryakıt gemisi çevreyi kirletme riski taşımıyor - Haberler

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Tunus Çevre Bakanlığı: Batan akaryakıt gemisi çevreyi kirletme riski taşımıyor

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus Çevre Bakanlığı: Batan akaryakıt gemisi çevreyi kirletme riski taşımıyor

Tunus'un Gabes vilayeti açıklarında geçen hafta batan akaryakıt gemisinin boş olduğu bu nedenle çevre için herhangi bir risk taşımadığı bildirildi.

Tunus'un Gabes vilayeti açıklarında geçen hafta batan akaryakıt gemisinin boş olduğu bu nedenle çevre için herhangi bir risk taşımadığı bildirildi.

Tunus Çevre Bakanlığından, geçen hafta Gabes'in 7 kilometre açıklarında batan ve 7 kişilik mürettebatının kurtarıldığı Xelo akaryakıt gemisine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gabes Körfezi'nde batan Xelo gemisinde akaryakıt bulunmuyor bu nedenle şu anda çevre için herhangi bir kirlilik riski taşımıyor." ifadelerine yer verildi.

Batan gemiye ilişkin yürütülen tüm operasyonların durdurulduğu belirtilen açıklamada, gelecek günlerde geminin kurtarılması yönünde bir dizi değerlendirmenin yapılacağı aktarıldı.

Mısır'dan Malta'ya giderken Tunus açıklarında olumsuz hava şartlarından dolayı 17 Nisan'da batan Xelo gemisi için Çevre Bakanlığından yapılan ilk açıklamada, geminin 750 ton akaryakıt taşıdığı ve batmadan önce 4'ü Türk 7 mürettebatın kurtarıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Akaryakıt, Tunus, Güncel, Haberler

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