Tunus-Afrika İş Konseyi Başkanı: Tunus, Avrupa'ya Enerji İhracatı İçin Bir Platformu Olabilir

TUNUS, 29 Ocak (Xinhua) -- Tunus-Afrika İş Konseyi (TABC) Başkanı Anis Jaziri, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tunus'un coğrafi konum avantajı sayesinde Avrupa'ya enerji ihraç etmek için bir platform olabileceğini söyledi.

TUNUS, 29 Ocak (Xinhua) -- Tunus- Afrika İş Konseyi (TABC) Başkanı Anis Jaziri, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tunus'un coğrafi konum avantajı sayesinde Avrupa'ya enerji ihraç etmek için bir platform olabileceğini söyledi.

Jaziri bu açıklamayı, başkent Tunus'ta düzenlenen "Afrika ile Avrupa Arasında Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Geçişi" konusunun ele alındığı bir seminerde yaptı.

Seminere, Tunus Sanayi, Enerji ve Madenler Bakanı Naile Nuveyra Gandri, Fransa'nın Tunus Büyükelçisi Andre Parant, Senegal'in Tunus Büyükelçisi Ramatoulaye Ba Faye ve enerji alanında Tunuslu ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir grup katıldı.

Jaziri, Tunus'un stratejik konumu ve İtalya ile Libya, Cezayir ve Nijerya gibi enerji açısından zengin bazı Afrika ülkelerine yakınlığının, Kuzey Afrika ülkesinin bu ülkeler arasında bir "enerji yolu" olmasını sağlayacağını belirtti.

TABC Başkanı, Rusya-Ukrayna ihtilafından sonra Avrupa yeni enerji kaynakları ararken, Tunus'un Avrupa'ya enerji ihraç etme yolu olabileceğini de sözlerine ekledi.