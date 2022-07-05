Tunus açıklarında tekneleri batan düzensiz göçmenlerden 1'i öldü 97'si kurtarıldı - Haberler

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Tunus açıklarında tekneleri batan düzensiz göçmenlerden 1'i öldü 97'si kurtarıldı

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus açıklarında tekneleri batan düzensiz göçmenlerden 1'i öldü 97'si kurtarıldı

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 97 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 97 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin battığı belirtildi.

Olayda 97 göçmenin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, yaşamını yitiren bir kişinin ise cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlere ait teknelerin Akdeniz'deki Tunus'a ait Kerkanah adası ve Safaks kenti açıklarında battığı kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Akdeniz Afrika Tunus Güncel Haberler

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