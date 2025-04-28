Tunus Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı

Tunus'un güneyindeki Safaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 29 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Safaks kenti açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu Sahra Altı Afrika ülkelerinden ve diğer yabancı uyruklulardan oluşan 29 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, Akdeniz'de arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.