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Tunus Açıklarında Batan Teknede 8 Göçmen Hayatını Kaybetti

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Tunus Açıklarında Batan Teknede 8 Göçmen Hayatını Kaybetti

TUNUS, 10 Ağustos (Xinhua) -- Tunis Afrique Presse (TAP) ajansının Çarşamba günü yayımladığı habere göre, Tunus'un güneydoğu sahili yakınlarındaki Kerkennah Adaları açıklarında Salı günü 30 göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp.

TUNUS, 10 Ağustos (Xinhua) -- Tunis Afrique Presse (TAP) ajansının Çarşamba günü yayımladığı habere göre, Tunus'un güneydoğu sahili yakınlarındaki Kerkennah Adaları açıklarında Salı günü 30 göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp. Haberde güvenlik personelinin Çarşamba günü Kerkennah sahili açıklarında 2 cansız bedene ulaşmasıyla toplam ölü sayısının 8'e çıktığı bildirildi. Habere göre şu ana kadar 20 kişi kurtarıldı ve kayıplar için arama çalışmaları devam ediyor. Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en popüler geçiş noktalardan biri konumunda. Tunuslu yetkililerin bu soruna yönelik katı önlemler almasına karşın Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışan yasadışı göçmenlerin sayısı artış gösteriyor.

Xinhua / Güncel

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