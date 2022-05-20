Tunus Açıklarında Batan Teknede 4 Göçmen Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunus Açıklarında Batan Teknede 4 Göçmen Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Tunus Açıklarında Batan Teknede 4 Göçmen Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp

TUNUS, 20 Mayıs (Xinhua) -- Tunis Afrique Presse (TAP) ajansı Perşembe günü Tunus'un doğu sahili açıklarında 58 göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Haberde Safakes kenti sahili açıklarında batan teknede bulunan 44 kişinin kurtarıldığı ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Göçmenlerin, Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmayı hedefledikleri belirtildi.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en popüler noktalardan biri konumunda bulunuyor. Tunuslu yetkililerin bu soruna yönelik katı önlemler almasına karşın Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışan yasadışı göçmenlerin sayısı artış gösteriyor.

Xinhua / Güncel

Akdeniz, İtalya, Tunus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title