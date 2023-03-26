Tunus açıklarında 29 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus'tan İtalya'ya doğru yola çıktıkları teknelerin batması nedeniyle hayatını kaybeden 29 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedine ulaşılırken, 11 kişi kurtarıldı.

Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

Cebabli, "Mehdiye'deki (ülkenin doğusunda) Deniz Kuvvetlerine bağlı ekipler, dün gece İtalya'ya düzensiz göç girişiminde bulunan ve teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cesedine ulaşırken 11 kişiyi kurtardı." ifadelerini kullandı.

Tunus kıyılarının 36 mil açıklarında bir balıkçı teknesinin de 19 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığını belirten Cebabli, bunun yanı sıra iki balıkçı teknesinin de iki düzensiz göçmenin cesedine ulaştığını duyurdu.

Teknelerin hangi tarihte battığına dair bilgi vermeyen Cebabli, cansız bedenine ulaşılan söz konusu kişilerin tamamının Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen kişiler olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Sfaks Mahkemesi Adli Yetkilisi Fevzi Mesmudi, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, son 48 saatte Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 5 teknenin alabora olduğunu, 4 kişinin kurtarıldığını, onlarca kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı.

Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli ise dün yaptığı açıklamada, Sfaks açıklarında düzenlenen arama kurtarma çalışmaları neticesinde 9 Sahra Altı Afrika ülkesi vatandaşı göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını aktarmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.