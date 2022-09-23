Tunus açıklarında 204 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 204 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafız İdaresi Sözcüsü Husameddin el-Cibali, konuya dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cibali, ülkenin güney kesimindeki Safaks, Zarzis ve Kerkenah kentleri açıklarında yapılan operasyonlar sonucu 157'si farklı uyruklardan diğerleri Tunuslu olmak üzere 204 düzensiz göçmenin kurtarıldığını belirtti.

Tunuslu yetkili, 3'ü yabancı olmak üzere 6 kişinin insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Tunus İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2021 yılı boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Ulusal Muhafız Birliğinin 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise 2022 yıl başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtilmişti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre ise Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısının 2022 yılı başından bu yana 13 bini aştığı duyurulmuştu.