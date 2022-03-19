Tunus açıklarında 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı - Haberler

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Tunus açıklarında 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

AA - Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus açıklarında 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Tunus'un doğusunda yer alan Nabil vilayeti açıklarında 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Tunus'un doğusunda yer alan Nabil vilayeti açıklarında 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre, Nabil vilayeti açıklarında tekneleri alabora olan düzensiz göçmenlerden 20'sinin cesedi bulundu.

Cesetlerden 12'sinin Suriye uyruklu göçmenlere ait olduğu belirtilen haberde, diğerlerinin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Cesetlerin otopsi için Nabil Muhammed et-Tahiri Hastanesine kaldırıldığı aktarılan haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Akdeniz, Afrika, Suriye, Tunus, Güncel, Haberler

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