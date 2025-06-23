Tunus, ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

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Tunus, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıların İsrail'in Gazze'deki soykırımını gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

Tunus, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, bunun İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı gölgelememesi gerektiğini belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası meşruiyetin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını hiçbir şekilde meşru kılmadığı belirtilerek, bu "vahşi saldırıların", başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde süregelen diğer suçları gölgelememesi gerektiği vurgulandı.

İran'a yönelik İsrail'in saldırıları ve ardından gelen ABD bombardımanının en güçlü ifadelerle yeniden reddedildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
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