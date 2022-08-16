TÜNELİN DUVARINA ÇARPAN TANKER ALEV ALEV YANDI Güncel Haberler KARABÜK'te minibüse çarpmamak için manevra yapan çimento yüklü tanker tünelin duvarına çarpınca alev aldı. KARABÜK'te minibüse çarpmamak için manevra yapan çimento yüklü tanker tünelin duvarına çarpınca alev aldı. Yanan tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza saat 17.30 sıralarında, Karabük-Zonguldak karayolu Yalnızca Tüneli'nde meydana geldi. Karabük istikametinde ilerleyen Ufuk Baysal idaresindeki 74 BB 821 plakalı çimento yüklü tanker, önündeki minibüse çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker tünelin içerisinde yanarken dışarıya dumanlar yükseldi. Sürücü araçtan çıkarak canını kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tünel ulaşıma kapatılırken, itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tünel yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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