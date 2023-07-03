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Tünelde sollama yaparken duvara çarptı: Kaza anı kamerada

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Amasya'da tünelde önündeki aracı sollamaya çalışan otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek tünelin duvarına çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tünelde sollama yaparken duvara çarptı: Kaza anı kamerada

AMASYA - Amasya'da tünelde önündeki aracı sollamaya çalışan otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek tünelin duvarına çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Resul Göktuğ Kandemir'in kullandığı 05 FJ 558 plakalı otomobil, Ferhat Tüneli'nde önünde seyir eden otomobili sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil tünelin duvarına çarptı.

Kazada hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

Amasya Güncel Haberler

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