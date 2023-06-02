TÜNELDE LÜKS ARAÇLA ÖLÜMDEN DÖNDÜLER, O ANLARI ANLATTILAR

ÜNLÜ modifiyeci ve sosyal medya fenomeni Ünal Turan, nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat ile Sultangazi'de 15 milyon liralık lüks otomobili ile yaptığı kazaya ilişkin korku dolu anları anlattı.

Olay, 29 Mayıs günü akşam saatlerinde yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde 15 milyon liralık lüks otomobili ile akşam yemeğinden evine dönen Ünal Turan, lastiğin patlaması sonucu kaza yaptı. Otomobildeki Turan ve nişanlısı Koynat, kazayı yara almadan atlattı. Feci kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin lastiğinin hatalı üretim olduğunu savunan Turan, firmaya dava açacağını ifade etti. Turan ve Koynat, kaza anını anlattı.

"LASTİĞİN HATALI ÜRETİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"TRAFİĞİN OLMADIĞI BİR SAATTİ, BİLİNÇSİZ BİR İNSAN DEĞİLİM"

"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"

"ÖLECEĞİZ DİYE BEKLEDİM"

Kaza sırasında şoför koltuğunun yanında otursn Ceylan Konat ise, "Videolar paylaşıldıktan sonra daha kötü olduk aslında. O anı sürekli yaşamaya başladık. Öyle bir durum. Kaza olduğu anda telefon bir süre elimde kalmış şoktan. Sonra telefon düşmüş elimden. Sadece sağ tarafa doğru gittiğini hatırlıyorum arabanın. Gerisi bende yok zaten. Ünal'ın koluna yapıştım dışarı fırlayacak diye. Durduk bir anda. Ben öleceğiz diye bekliyorum. Allah düşmanıma vermeisn maddi manevi " şeklinde konuştu.