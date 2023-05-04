Tünelde korkunç kaza: Bir ölü, bir yaralı

Ayvacık'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, yanındaki eşi hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü ise yaralandı. Kaza anı tünelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, tünelde oto-çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü Tugay Işıldak yara almadan kurtulurken, yanındaki eşi Esra Işıldak ise hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü Lütfi Erken ise yaralandı. Kaza anı, tünelin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, 1 Mayıs'ta 00.00 sıralarında Ayvacık ilçesindeki Troya Tüneli'nde meydana geldi. Tugay Işıldak'ın kullandığı 17 ACU 163 plakalı otomobil, tünelde Lütfi Erken yönetimindeki 22 ACF 126 plakalı oto çekiciye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Tugay Işıldak yara almadan kurtulurken, yanındaki eşi Esra Işıldak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan oto- çekicinin sürücüsü Lütfi Erken ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tünelin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen kazayla ilgili jandarma, soruşturma başlattı.