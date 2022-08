Son dakika haberleri... Karabük'te dehşet anları: Alev alan mikserin patlama anları kamerada

Karabük'te yolcu minibüsüne çarpmamak için tünel girişindeki kaldırıma çarpan mikserin patlama sonrası alev alev yanma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Faciadan dönülen olayda sürücüyü şans eseri aracıyla seyahat eden itfaiye personeli kurtardı.

Olay, Karabük-Yenice karayolu Yalnızca Tüneli'nde meydana geldi. Ufuk Baysal idaresindeki 74 BB 821 plakalı çimento yüklü mikser Karabük istikametine seyir halindeyken önündeki yolcu minibüsüne çarpmamak için manevra yaptıktan sonra kontrolden çıkarak tünel girişindeki kaldırıma çarptı.

Büyük bir patlamayla alev alan mikserin her tarafını alevler kapladı. Yanmaya başlayan mikserdeki devasa dumanlar tünelin dışına çıktı.

Zonguldak-Karabük karayolu ulaşıma kapandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yangını söndürme çalışmaları başlattı. Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Sürücüyü arkasında seyreden itfaiye personeli kurtarmış

Çarpmanın etkisiyle mikserin alev alev yandığını anlatan sürücü Ufuk Baysal, olay yerine gelen Karabük Valisi Fuat Gürel'e dehşet anlarını anlattı. Baysal, olayın şokuyla kaçmaya çalıştığını anlatırken şans eseri arkasında seyreden itfaiye personeli Haşim Güneş'in kendisini kurtardığını anlattı. Baysal, "Bir baktım mikser alev almış. Arabadan aşağıya kendimi zor attım. Burada itfaiyeci ağabeyler bağırdılar. Elektrikler gitti. Ağabeyleri görünce olay yerinden hızla koştum" diye dehşet anlarını anlattı.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Öte yandan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu minibüsünden kaçmaya çalışan çimento yüklü mikser tünel girişinde kaldırıma çarptıktan sonra patlayarak alev aldı. Alev alev yanmaya başlayan mikserle birlikte tünelin içini alev kapladı. Siyah dumanların gökyüzüne ulaştığı olayda minibüsteki yolcular adeta büyük bir faciadan döndü. Olay yeri dron ile havadan da görüntülendi.

Vali olay yerinde incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, ulaşıma kapanan karayoluna gelerek yetkililerden bilgi aldı. Soğutularak söndürülen tünelin içerisindeki kullanılamaz hale gelen mikseri de inceleyen Vali Gürel şöyle dedi:

"Çimento taşıyan muhtemelen ya lastiği patlıyor. Bir sıkıntıdan dolayı tünelin duvarlarına çarparak alev alıyor. Bundan kaynaklı sorun yaşanıyor. Trafik iki taraflı ulaşıma kapatıldı. Yangın söndürüldü. Arkadaşlar tedbirini aldı. Şu an itibariyle şükürler olsun can kaybı yok. Arkadaşlar çalışmalarını yürütüyorlar. Birazdan çalışmalardan sonra trafik kontrollü olarak açılacak. Allah korusun büyük bir faciadan dönüldü. O sırada bir yolcu minibüsü geçiyormuş. Şükür ki can kaybı yok."

Tünel içerisinde zarar gören ve kopan malzemelerin temizlenmesinin ardından karayolunun yeniden trafiğe açılması bekleniyor. - KARABÜK