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Tünel içerisinde tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

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Kahramanmaraş'ta edebiyat yolu üzerinde bulunan tünel içerisinde tır ile traktör çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tünel içerisinde tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta edebiyat yolu üzerinde bulunan tünel içerisinde tır ile traktör çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolundaki Edebiyat Yolu üzerinde meydana geldi. Nuri Pakdil tünellerinde meydana gelen kazada S.S. iradesindeki 01 R 6655 plakalı tır, B.Ö. idaresindeki 58 UA 633 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonrası bölgeye jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası bir süre kapalı kalan yol daha sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metehan Nazlı - Güncel

Kahramanmaraş Edebiyat Güncel Haberler

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